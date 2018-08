Danique Kerkdijk geniet van Oranje, ondanks reserverol

De voetbalsters van het Nederlands elftal maken zich vanaf maandag op voor het belangrijke WK-kwalificatieduel tegen Noorwegen. De inzet: een ticket voor het WK. De in Olst geboren Danique Kerkdijk is door bondscoach Sarina Wiegman wederom opgenomen in de 23-koppige selectie van Oranje. ,,Ik sta met een glimlach op het veld."

,,Ik ben blij dat ik me elke keer weer mag melden’’, reageert de 22-jarige verdedigster van Bristol City vanuit Engeland. Maandag komt de Oranje-selectie van bondscoach Serina Wiegman samen in Zeist om zich voor te bereiden op het duel tegen Noorwegen in Oslo op 4 september. ,,Natuurlijk is het soms frustrerend dat ik niet altijd bij de wedstrijdselectie zit en vanaf de tribune moet toekijken, maar ik pak altijd het positieve gevoel eruit. Ik zit gewoon bij de beste 23 speelsters van Nederland en als dit voorlopig mijn rol is, dan is dat maar zo. Ik sta elke keer weer met de beste speelsters op het trainingsveld en dat doe ik met een grote glimlach op mijn gezicht.’’

Dat centrale verdedigster Stefanie van der Gragt geblesseerd af moet haken voor het duel tegen Noorwegen, betekent niet dat Kerkdijk in haar handen wrijft. ,,Nee, Stefanie is de beste verdedigster van Nederland. Ik kijk nog steeds tegen haar op. Het is heel jammer dat ze er niet bij kan zijn. Wat haar blessure voor mij betekent weet ik nog niet, maar ik moet gewoon voorbereid zijn op alle opties. Daar zorg ik wel voor.’’

De verdedigster is alweer anderhalve maand in training bij haar club Bristol City, dat in de Engelse Premier League uitkomt. Veel is er veranderd deze zomer, weet de voetbalster, sinds de Engelse competitie voornamelijk bestaat uit fulltime profvoetbalsters. ,,We hebben heel veel nieuwe speelsters. Van de elf basisspeelsters van vorig seizoen zijn er nog vijf over. Dat betekent dat het wel even wennen is en dat heeft tijd nodig. Dat is te merken aan de trainingen en wedstrijden.’’

Bristol speelde tot nu toe nog maar één officiële wedstrijd. Dat was in de Continental Cup tegen Leicester City. Bristol kwam na een achterstand terug tot 2-2, al verloor het de penalty-shoot out. Zondag is Sheffield United de tegenstander.

Veel spelen

Hoewel de international deze zomer wel gesprekken had met andere clubs, koos Kerkdijk bewust voor een langer verblijf in Bristol. ,,Het is een belangrijk jaar’’, realiseert ze zich. ,,Met een WK in het vooruitzicht is het heel belangrijk dat ik blijf spelen en niet op de bank terecht kom bij een club. Die garantie heb je nooit, maar wetende dat ik vorig seizoen totaal maar twintig minuten heb gemist bij Bristol, komt dat hier wel goed.’’

Kerkdijk werd vorig seizoen gehaald om meer voetbal van achteruit te brengen bij de ploeg, die knap zevende werd op het hoogste niveau. ,,We zijn minder dan topclubs als Chelsea en Manchester City, maar met de rest kunnen we ons goed meten. Hoewel we nu heel erg aan elkaar moeten wennen is ook voor komend seizoen de doelstelling om in de middenmoot te eindigen.’’