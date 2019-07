Danique Kerkdijk naar Brighton & Hove Albion FC

De 23-jarige voetbalster kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor Bristol City FC, maar kondigde al in mei aan dat ze haar aflopende contract niet zou verlengen. Kerkdijk wilde wel graag in Engeland blijven om op het hoogste niveau - de Super League - te kunnen blijven spelen.

Professionaliteit

Hoewel Brighton & Hove Albion FC afgelopen seizoen als negende eindigde in de Super League, waar Kerkdijk met Bristol zesde werd, heeft de oranje-international wel het gevoel dat ze er op vooruit gaat. Kerkdijk wilde vooraf in professionaliteit van de club een stap gaan maken en denkt dat met de overgang naar haar nieuwe club te hebben gedaan.

,,De grote professionaliteit zit hem echt in de entourage rondom de club”, zegt Kerkdijks zaakwaarnemer Leoni Blokhuis van Flowsports. ,,Het hele complex wordt gedeeld door de mannen en vrouwen, waarbij de vrouwen echt een onderdeel van de club zijn. Dat was bij Bristol anders en daar had Danique moeite mee. Profsporters willen gelijkheid. Bij Brighton trainen de vrouwen bijvoorbeeld op hetzelfde complex als de mannen. Danique gaat er echt op vooruit, wil zich bij deze club verder ontwikkelen en iedere week weer kunnen laten zien. Dat is belangrijk. Bij Oranje kent ze haar rol als reservespeelster, maar in de competitie moet ze spelen.”