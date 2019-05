Danique Kerkdijk uit Olst zoekt naar volgende stap in Engels voetbalavontuur

video Walter (82) uit Dalfsen hockeyt zichzelf in Guinness Book of Records

6:00 Je komt niet zomaar in het Guinness Book of Records, maar Walter Beekers uit Dalfsen is er niet heel erg van onder de indruk. Leuke bijkomstigheid, dat wel. De 82-jarige hockeyer krijgt een vermelding in het beroemde boek dankzij een hockeywedstrijd op de velden van Breda. Een hockeywedstrijd tegen leeftijdsgenoten uit Engeland.