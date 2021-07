Dankzij motorhelm kan Etienne Bax crash in Oldebroek nog navertellen

Zijn motorhelm heeft Etienne Bax veel onheil bespaard. Het hoofddeksel kon in de afvalcontainer na de crash van de zijspancoureur uit Bergeijk na de openingswedstrijd van het open Nederlands kampioenschap in Oldebroek. ,,Mijn helm is dwars doormidden.”

Helemaal ongeschonden kwam Bax er niet vanaf. Een gebroken rib, een scheur in het rechtersleutelbeen en gekneusde longen, luidde de diagnose op de late zaterdagavond in het ziekenhuis. ,,Mijn hele bovenlichaam voelt gekneusd. Mijn hoofd is blauw aan de voorkant en tussen mijn schouders heb ik ook veel last door de impact", somde Bax de schade die röntgenfoto's en een MRI-scan aan het licht brachten.

Hij moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de helm niet de grootste klap had opgevangen. ,,Dan was de schade niet te overzien geweest. Ik ben met mijn kop op het zand geklapt. Jammer, want we hadden een hele goede dag.”

Die begon met de overwinning voor Bax en zijn Franse bakkenist Nicolas Musset in de eerste manche. In ronde vijf van de tweede manche ging het mis op het Gelderse circuit De Bargen. ,,Het is een zandbaan en daar zitten knippen in. In de loop van de dag wordt de baan zwaarder. Ik schatte het verkeerd in, zag in de sprong dat we precies in die knip zouden landen, maar ik kon niet meer corrigeren. We werden gekatapulteerd.”

Passagier Musset kroop razendsnel naar de kant. Stuurman Bax had iets meer tijd nodig om weer bij zijn positieven te komen en al kruipend de kant op te zoeken. De dagen na de crash bracht de Bergeijkenaar vooral slapend door. ,,Er is geen hersenschudding vastgesteld, maar het is niet normaal zoveel als ik slaap.”

Zondag weer in Frans kampioenschap?

Ondanks dat hij bont en blauw ziet, hoopt drievoudig wereldkampioen Bax (32) komend weekeinde alweer op de motor te zitten. ,,Dan is er een wedstrijd voor het Frans kampioenschap. Die wil ik eigenlijk niet missen. We staan eerste in de tussenstand. De kans op het Nederlands kampioenschap is na afgelopen weekeinde een stuk kleiner geworden door het beperkt aantal wedstrijden, want het ONK was al flink uitgedund.”

Medisch specialist Toon Claes in Herentals, bij wie motorcrossers kind aan huis zijn, heeft wat Bax betreft het laatste woord. ,,Ik wil later deze week bij hem op controle gaan. Hij bekijkt het anders dan een ‘gewone’ dokter. Als hij zegt dat het niet kan, dan doe ik het ook niet.”

Ook Musset kwam niet ongeschonden uit de strijd. Bax: ,,Hij heet wat kneuzingen en bloeduitstortingen in zijn onderarm. Hij kan komend weekeinde zeker weer rijden.”