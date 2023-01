Danny Ings moet West Ham United helpen, Antwerp laat concurrent van Vincent Janssen gaan

Pello Bilbao wint derde etappe Tour Down Under, Jay Vine neemt leiders­trui over van Rohan Dennis

Pello Bilbao heeft de derde etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De 32-jarige Spanjaard van Bahrain Victorious bleef in de rit van Norwood naar Campbelltown na 116,9 kilometer de Brit Simon Yates en de Australiër Jay Vine voor. Milan Vader eindigde op 28 seconden als achtste.

11:19