Danny Noppert door het dolle na ‘primeur van 120.000 euro’ bij UK Open: ‘Ik ben in de wolken’

Darter Danny Noppert was door het dolle heen na het veroveren van de grootste prijs uit zijn loopbaan. Zondagavond schreef de Fries - de nummer 19 van de wereld - in Minehead verrassend het UK Open, een majortoernooi, op zijn naam. Noppert klopte de Engelsman Michael Smith (11-10), de nummer 5 op de wereldranglijst, streek 120.000 euro op en werd de opvolger van James Wade.

,,Ik ben in de wolken, want dit is een speciaal moment voor mij”, zei Noppert, die nog nooit een zogenoemd televisietoernooi wist te winnen. ,,Ik kan het niet geloven. Ik heb al eerder gezegd dat ik een beker wil vasthouden, maar ik had nooit gedacht dat het op zo’n groot toernooi als het UK Open zou zijn.”

Quote Ik denk dat ik nu grote stappen voorwaarts kan maken in mijn carrière Danny Noppert De 31-jarige Noppert was in de finale Michael Smith, begin dit jaar nog finalist op het WK, met 11-10 de baas. Het was een zware wedstrijd aan het einde van een lange dag. We wilden allebei zo graag deze trofee optillen en we speelden geen van beiden zoals we kunnen”, zei Noppert, die tot een gemiddelde van slechts 84,82 kwam. Smith gooide met een gemiddelde van 90,33 beter.

Door zijn titel op het UK Open is Noppert gestegen naar de twaalfde plek op de Order of Merit, de mondiale ranglijst in het darts. ,,Ik denk dat ik nu grote stappen voorwaarts kan maken in mijn carrière”, aldus Noppert, die in Minehead in de kwartfinales afrekende de Australiër Damon Heta (10-5) en in de halve finales te sterk was voor de Ier William O’Connor (11-9).

Volledig scherm Danny Noppert met de trofee na de zege bij de UK Open. © Dave Allen

In de finale deden Noppert en Smith nauwelijks voor elkaar onder. Ze wonnen zo’n beetje beurtelings hun legs. Het kwam bij een stand van 10-10 aan op de beslissende 21ste leg. Daarin was Noppert de koelbloedigste; hij gooide de wedstrijd uit met dubbel 20. Smith baalde ervan dat hij opnieuw een finale verloor. ,,Ik kan het alleen mijzelf kwalijk nemen. Mijn dubbels waren vreselijk en mijn scores waren slecht”, zei Smith, de nummer 4 van de wereld. ,,Weer een verlies in een finale, dat is even slikken.”

Het UK Open werd in 2015, 2016 en 2020 gewonnen door Michael van Gerwen. In 2006 en 2007 zegevierde Raymond van Barneveld er en in 2004 Roland Scholten.

Volledig scherm Noppert. © Taylor Lanning/PDC