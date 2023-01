Danny Noppert in kwartfinales Masters niet opgewassen tegen wereldkampioen, ook nederlaag Dirk van Duijvenbode

Met video'sDanny Noppert is uitgeschakeld in de kwartfinales van The Masters. The Freeze was in Milton Keynes niet opgewassen tegen wereldkampioen Michael Smith: 5-10. Eerder op de dag verloor Dirk van Duijvenbode al met dezelfde cijfers van Chris Dobey.