Danny Noppert kansloos tegen Gerwyn Price in Nieuw-Zeeland, titel voor Rob Cross

Price noteerde een indrukwekkend gemiddelde van ruim 105, tegenover 95,43 voor Noppert. De Nederlander kreeg in totaal twee kansen op de dubbel en benutte één mogelijkheid. Price, die als bijnaam The Iceman heeft, kon ook een fenomenaal finishpercentage overleggen met 85,71 procent.



Noppert was de enige Nederlander bij het toernooi in Nieuw-Zeeland. Hij verving landgenoot Michael van Gerwen, die afzegde. In een interview met deze site drukte Noppert de geruchten over een mogelijke afmelding voor het WK de kop in: ,,Natuurlijk ga ik gewoon spelen.” Van Gerwen won in 2019 de eerste editie van de New Zealand Darts Masters. In 2020 en 2021 ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie en vorig jaar was Price de beste.



