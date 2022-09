Danny Noppert krijgt 9-darter om de oren en strandt in halve finale Belgian Darts Open

Met videoDanny Noppert heeft in de halve finale van de Belgian Darts Open een 9-darter om de oren gekregen. Dave Chisnall, die uiteindelijk met 7-4 won, voerde het kunststukje op in de eerste leg van de wedstrijd.

Chisnall gaf met zijn 9-darter direct een stevig signaal af, want hij snoepte er gelijk de leg van Noppert mee af. De Nederlander wist dat niet meer recht te trekken. Chisnall gooide ijzersterk met 103.89 gemiddeld (Noppert gooide gemiddeld 99.6) en wist de partij uiteindelijk met 7-4 naar zich toe te trekken.

Chisnall mag het in de finale opnemen tegen Andrew Gilding. Hij won in de andere halve finale met 7-5 van Jonny Clayton. Gilding was in de achtste finale verantwoordelijk voor de uitschakeling van Niels Zonneveld. Clayton had Dirk van Duijvenbode uitgeschakeld.

Kwartinales

Noppert was in de halve finale gekomen door eerder op de avond Adrian Lewis in de kwartfinale met 6-3 te verslaan. Noppert versloeg eerder al Madars Razma en Joe Cullen. Lewis kegelde 's middags de Belg Kim Huybrechts uit het toernooi, tot teleurstelling van de Belgische fans. Huybrechts was eerder nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Michael van Gerwen.

Noppert wist Lewis in de vijfde leg te breken en er zodoende 3-2 van te maken, maar Lewis brak direct weer terug. Omdat de Engelsman aan de partij was begonnen, was het aan Noppert om zijn tegenstander nog eens te breken. Dat lukte, twee keer zelfs. Met liefst vijf 180'ers (Lewis gooide er maar eentje) liep Noppert uiteindelijk uit naar een 6-3 zege. In de halve finale wacht Dave Chisnall, die vanavond van José de Sousa won (6-2).

Achtste finales

Noppert redde 's middags al de Nederlandse eer. Na Jelle Klaasen en Michael van Gerwen werden in de achtste finales namelijk ook Zonneveld en Van Duijvenbode uitgeschakeld. Zonneveld werd een dag na zijn stunt tegen Peter Wright uitgeschakeld door Gilding en even later moest Dirk van Duijvenbode zijn meerdere erkennen in Clayton.

Zonneveld, 76ste op de wereldranglijst, beleefde gisteren een van de mooiste dagen uit zijn dartsleven door wereldkampioen Wright in een spannende partij met 6-5 te verslaan. Tegen Gilding, die eveneens voor een verrassing zorgde door thuisfavoriet Dimitri Van den Bergh uit te schakelen, verliep het veel moeizamer. Tot 3-3 ging het nog wel gelijk op, maar daarna moest Zonneveld zijn meerdere erkennen in de nummer 60 van de wereld: 3-6.

Niels Zonneveld

Daarna was het de beurt aan Van Duijvenbode, maar ook hij wist de kwartfinales niet te bereiken. De mondiale nummer dertien, die vorige week nog de finale haalde van de World Series of Darts Finals in Amsterdam en daarin maar nipt moest buigen voor Gerwyn Price, werd door Clayton uit het toernooi geknikkerd. Vorige week won Van Duijvenbode nog van Clayton in de halve finale in Amsterdam. Van Duijvenbode en Clayton speelden de beste wedstrijd tot dusver in Wieze en haalden allebei een gemiddelde van meer dan 105. De Welshman maakte het uiteindelijk af met een heerlijke 141-finish, waardoor de Nederlander met lege handen achterbleef en met 6-4 verloor.

