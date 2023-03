Danny Noppert, titelverdediger UK Open, over mislopen Premier League: ‘Mooi dat Van Gerwen mijn naam noemde’

Met video Arne Slot over loting Feyenoord na bekerzege: ‘Ik zei al: laten we Spakenburg hun zin maar geven’

Feyenoord-coach Arne Slot vond het geen verrassing dat Santiago Giménez in de slotfase toesloeg bij de minimale bekerzege van zijn ploeg in Heerenveen (0-1). Slot zag echter ook dat het zomaar anders af had kunnen lopen voor zijn ploeg.