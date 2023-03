Danny Noppert worstelt zich naar halve finales, Michael van Gerwen en Dirk van Duivenbode zometeen in actie

Noppert was nog niet klaar met het gooien van knappe finishes, want ook de tweede break was een feit toen hij 164 van het bord af gooide. De 32-jarige Fries verzilverde de break en liep zelfs uit naar 4-1, maar toen werd ook Heta wakker. De 35-jarige Australiër kwam terug tot 4-3, al verzuimde hij daarna om de stand helemaal gelijk te trekken. In een zeer slechte achtste leg, van beide mannen, maakte Noppert er na veel gemiste dubbels alsnog 5-3 van.

Noppert leverde zijn eigen leg daarna (weer) in. Heta deed echter hetzelfde en dus stond er na 25 minuten darten 6-4 op het scorebord. Onze landgenoot bleef uiteindelijk hangen op een gemiddelde van minder dan 90.00 per drie gegooide pijlen. Hij liet in zijn kwartfinale één 180'er noteren.

,,Ik dacht het binnen te hebben, maar hij kwam sterk terug. Aan het einde was ik denk te nerveus om de zege over de streep te trekken, maar gelukkig is het wel gelukt”, aldus Noppert, die het niet per se eens is met de suggestie dat het veel beter moet als hij straks in de halve finale tegen Gerwyn Price of Michael van Gerwen staat. ,,Damon is net als hen een goede speler. Hier staan alleen maar goede spelers.”