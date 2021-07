Danny van Poppel krijgt bij Bora plek in sprinttrein Bennett

Wilco Kelderman aast op podium: ‘Achter Pogacar zijn wij een beetje van hetzelfde niveau’

12 juli Wilco Kelderman, nummer 6 in het klassement, is met een handvol Tourfavorieten al twee weken verwikkeld in de strijd om de podiumplaatsen achter Tadej Pogacar. Goed nieuws vanuit het Bora-kamp: Kelderman heeft zijn gebruikelijk superdag in een grote ronde nog niet gehad.