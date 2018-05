Dappere Dumoulin buigt voor Froome na ultiem duel

Dumoulin wachtte met zijn ultieme aanval om leider Froome uit het roze te rijden. Hij ging niet voor een lange solo zoals Froome gisteren, maar voor een venijnige aanval op de slotklim naar Cervinia. De winnaar van vorig jaar deed op zeven kilometer een eerste poging, maar toen volgde Froome al direct. Een tweede en derde aanval volgde, maar Froome gaf geen krimp. Sterker nog: de viervoudige Tourwinnaar counterde Dumoulin, die op dat moment besefte dat hij zichzelf niet zou opvolgen. Dumoulin keerde nog terug, maar zette zich op kop voor ploeggenoot Sam Oomen, die zo zijn top-10 plek in het klassement behield. Dumoulin finishte na 214 kilometer op de top van Cervinia, in dezelfde tijd als Dumoulin. Zo wint Froome de Giro met 40 tellen voorsprong op Dumoulin. De derde plek op het podium is voor Miguel Ángel López, die ook de witte jongerentrui wint. Morgen eindigt de Giro met een vlakke rit naar Rome. Daar zullen -normaal gesproken- geen tijdsverschillen ontstaan. Dagzege voor Nieve De strijd om de ritzege ging tussen vroege vluchters. Maar die strijd bleek niet zo spannend, want Mikel Nieve was uit een kopgroep van 28 duidelij kde sterkste en reed al op de top van de voorlaatste beklimming solo. Hetwas zijn derde ritzege in de Giro, na eerdere successen in 2011 en 2016. Robert Gesink, die tijdens de finale nog af moest rekenen met pech, eindigde als tweede in de rit. ,,Dit was voor mij het maximale. Ik heb eruit gehaald wat erin zat.''

Als Tom Dumoulin de Ronde van Italië voor de tweede keer op rij op zijn naam wil schrijven, moet het zaterdag gebeuren. De Nederlandse wielrenner van Sunweb begint de laatste bergrit, door de organisatoren aangewezen als de zogenoemde koninginnenrit, met veertig seconden achterstand op klassementsleider Chris Froome. De Brit nam vrijdag met een indrukwekkende solo van 80 kilometer verrassend de leiding over van Simon Yates.



De twintigste etappe in de Giro gaat over 214 kilometer van Susa naar Cervinia. In het parcours zijn drie beklimmingen van de eerste categorie opgenomen. De finish in Cervinia is bergop. ,,Zaterdag is de laatste lastige dag. Alles is nog mogelijk. Eerst hoopten we op een inzinking van Yates. Dat is gebeurd. Nu hopen we op een inzinking van Froome'', toont Marc Reef, de ploegleider van Dumoulin bij Sunweb, zich hoopvol.



De Ronde van Italië eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. Als Froome de Giro op zijn naam schrijft, maakt hij zijn 'treble' compleet. De Brit van Team Sky won eerder de Ronde van Frankrijk (vier keer) en de Ronde van Spanje.