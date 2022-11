Dart King-café in Londen voor Nederlandse fans én een huis voor de darters

Dit in navolging van het Holland Heineken House bij de Olympische Spelen in onder meer Barcelona en Londen (toen in Alexandra Palace). ,,De pub bij het darts is wel veel kleinschaliger dan het Heineken House”, vertelt Chris Woerts, sportmarketeer en initiatiefnemer van de Toto Dart Kings, een team van vijf Nederlandse topdarters.

Nog een noviteit: het vijftal topdarters krijgt bij het WK darts in Londen kan ook een kijkje komen nemen in het café. Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode kunnen zich in het huis voorbereiden op hun wedstrijden. ,,Er is een kok die voor gezonde maaltijden zorgt, een fysiotherapeut, er is ruimte om te trainen maar ook om te relaxen en we zorgen voor vervoer naar de speellocatie Alexandra Palace”, vertelde Woerts.



,,We kregen weleens de vraag of het wel echt een team was. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ze krijgen voedingsadvies. Dirk van Duijvenbode maakte daar al gebruik van en heeft zijn beste jaar ooit gehad. Nu stellen we dat ook aan de andere spelers ter beschikking. Dit is een professionaleringsslag die de dartssport nog ontbeerde.”