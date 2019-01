Darter Co Stompé uit Lelystad gaat voor rentree en aast op Tourkaart PDC

In Hildesheim strijden Stompé, Co Stompé junior en 247 anderen van 3 tot en met 6 januari voor een PDC-Tourkaart. Eerder flirtte Stompé al met een deelname aan de European Qualifying School, nu komt het er dus echt van. De Amsterdammer, 56 jaar, maakte in 2013 de overstap naar dartsbond BDO, maar gaat nu voor een rentree bij de sterkere PDC.



In het verleden behaalde ‘The Matchstick’ de halve finales van het WK bij de BDO (in 2000) en de WK-kwartfinales bij PDC (in 2009 en 2010).