Darters krijgen mentale begeleiding: ‘Maar als iemand de hele tijd loopt te krijsen... Daar doe je niets tegen’

WK kortebaan Zilver voor Schouten op 100 school bij WK kortebaan, brons Steenber­gen op 100 vrij

Tes Schouten is bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne verrassend tweede geworden op de 100 meter schoolslag. Het is haar eerste internationale medaille. Ook Marrit Steenbergen (100 vrij) en de Nederlandse estafetteploegen op de 4x50 vrij vielen donderdag in de prijzen.

15 december