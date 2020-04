Darts- en snookervoorzitter Hearn geopereerd na hartaanval

Menzo bijna twee weken in quarantai­ne in China: ‘Moet niet denken aan een jaar in de gevangenis’

15:25 Stanley Menzo liet zich bijna twee weken geleden vrijwillig opsluiten in een hotelkamer in Sjanghai. Het is een strikte voorwaarde om straks zijn werk in China als voetbaltrainer weer op te kunnen pakken. De 56-jarige oud-doelman telt de dagen af.