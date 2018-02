Dartsgek Duitsland gaat ontploffen

Raymond van Barneveld is voorbereid op de toekomst. De Nederlandse darter, morgenavond in Berlijn spelend tegen wereldkampioen Rob Cross, leerde Duits bij de nonnen in Vught. Zodat hij zijn interviews in het Duits kan doen, maar óók om in de toekomst klaar te zijn voor demonstraties over de grens.

Na Groot-Brittannië en Nederland heeft dartsbond PDC Duitsland in vizier om de populariteit van de sport commercieel te benutten. En dat gaat volgens de kenners lukken. Dartsverslaggever Arjan van der Giessen kent het circuit en zegt: ,,De ontwikkeling van darts in Duitsland is ongekend. Zes jaar geleden was darts daar voor de echte liefhebber. Zaten er 300 man in een zaaltje. Maar sinds sportzender Sport 1 het WK uitzendt, is het ontploft. Tijdens het afgelopen WK was 24 procent van de kaarten verkocht aan Duitsers. Overal hoorde je mensen Duits praten en zingen.''

Het enthousiasme is er dus. Van der Giessen verwacht dan ook dezelfde taferelen als in 2016 in Ahoy. Het was voor het eerst dat de Premier League het vasteland aandeed. Maar er moet in Duitsland nog veel veranderen, zegt Van der Giessen. ,,De infrastructuur moet beter. Darts is in Duitsland nog een kroegsport. Nu moet de volgende stap worden gezet. Verenigingen die in zalen gaan trainen met begeleiding.''

Want op termijn moet er een idool opstaan. Duitsland heeft nu met Max Hopp, Martin Schindler en Kevin Munch spelers die in de subtop gooien. ,,Nederland had ruim twintig jaar geleden Raymond van Barneveld die het darts in miljoenen huishoudens bracht. Zo moet er op termijn ook een Duitser opstaan die als held kan fungeren. Want alleen enthousiasme is niet genoeg.''

