Dartslegende Bobby George opgenomen in het ziekenhuis

Terugblik Heel even voelde Lieke zich de koningin

7:30 We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. Vandaag aflevering 17 (slot): in 2017 veroverden de voetbalsters van Oranje de Europese titel én de harten van het publiek. Met Lieke Martens (25), plots het knuffelmeisje van Nederland, als absolute ster. Het AD zocht de beste voetbalster van de wereld op bij haar club FC Barcelona, in haar nieuwe wereld.