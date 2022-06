Daryl Impey (37) verslaat Michael Matthews in lastige slotklim en boekt ‘bijzondere zege’

Impey sprak na de race van een ,,bijzondere overwinning”. Een jaar geleden brak hij in de Ruta del Sol zijn bekken en sleutelbeen. Hij was vijf maanden uit de roulatie. ,,Ik ben in extase. Na alles wat er vorig jaar is gebeurd, wist ik niet of ik ooit weer op de hoogste trede van het podium zou staan”, aldus de renner van Israël Premier-Tech, die in 2013 twee dagen de gele trui droeg in de Ronde van Frankrijk. De ritzege in Zwitserland was de dertigste overwinning in zijn carrière.