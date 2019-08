Datum Formule 1-race Zandvoort snel bekend: ‘Sowieso in mei’

,,Nee, ik ga hier nog niet een definitieve datum bekendmaken. Dat heeft ermee te maken dat een uur voor deze informatiebijeenkomst duidelijk werd dat ook de grand prix van Spanje op de kalender blijft staan. Nu is duidelijk dat er in ieder geval 22 races zijn. De puzzel kan snel gelegd worden", aldus Van Overdijk, die verduidelijkte dat de race sowieso in de maand mei is. ,,Verschuiven naar augustus is geen optie.”



Van Overdijk vertelde verder dat de laatste bocht op het circuit van Zandvoort onder handen wordt genomen. Dat geeft de coureurs een extra inhaalmogelijkheid. ,,Dat is de belangrijkste aanpassing", zei de directeur. ,,Alle aanpassingen die we verder gaan doen, zijn binnen de huidige hekken van het circuit.”