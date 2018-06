Dauphiné is een mini-Tour, maar dan zonder Froome

Bertens heeft het zwaar na nederlaag: 'Het doet pijn'

2 juni Ze vocht na haar nederlaag tegen Angelique Kerber (30) in de derde ronde van Roland Garros tegen haar tranen. ,,Het doet pijn’’, zegt Kiki Bertens. Ze maakte te veel fouten in het spannende duel, 52 om precies te zijn, en dat frustreerde haar zelf nog het meest. Uiteindelijk moest ze het voor haar mooiste tennispodium van het jaar te vroeg verlaten: 7-6 (4), 7-6 (4). Ze was de laatste Nederlander in het enkelspel.