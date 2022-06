Dauphiné trekt zonder Groenewegen en Froome de Alpen in, Van Aert schikt zich in knechtenrol

Met Wout van Aert in het geel, Primoz Roglic op plek drie en Jonas Vingegard op de vijfde plaats heeft Jumbo-Visma het algemeen klassement van het Critérium du Dauphiné stevig in de greep. Vandaag trekt het peloton in de zevende etappe het hooggebergte in. Volg de ontwikkelingen vanaf 12.55 uur via onze livewidget hierboven.

In de eerste bergrit door de Alpen zal straks het kaf van het koren gescheiden worden, want met de Col du Galibier en de Col de la Croix de Fer moeten de renners beklimmingen met namen als klokken overwinnen. Alsof dat nog niet genoeg is, ligt de aankomst bergop in skioord Vaujany na een lastige slotklim.

Van Aert won al twee ritten, werd twee keer tweede en heeft een aardige voorsprong opgebouwd op zijn concurrenten, maar ziet zichzelf niet als kanshebber op de eindezege. ,,De goede klimbenen zijn er wel, maar zaterdag en zondag ontploft het en dan kom ik te kort", aldus de Belg. ,,In de bergen zullen we iedereen nodig hebben voor Jonas en Primoz. Dan zal ik ook klaar zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De etappe van vrijdag was de laatste voor Juan Sebastian Molano, de Colombiaan deelde rake klappen uit en werd door de jury naar huis gestuurd. ,,Ik had het helemaal gehad met dat kind", zei hij over zijn slachtoffer Hugo Page.

Chris Froome

Ook Chris Froome houdt de Dauphiné voor gezien. De viervoudig winnaar van de Tour de France voelt zich volgens zijn ploeg Israel - Premier Tech al twee dagen niet goed. ,,Op advies van de medische staf heeft de ploeg besloten dat het voor Chris nu beter is om rust te nemen en zo snel mogelijk te beginnen aan zijn herstel”, staat in een verklaring van het team.

Froome (37) speelde geen rol van betekenis in de Dauphiné, de rittenkoers die dient als voorbereiding op de Tour de France. De Brit kwam de afgelopen dagen steeds op achterstand binnen en stond in het algemeen klassement op de 76e plaats, ruim 11 minuten achter Van Aert.

,,Ik keek uit naar de laatste twee etappes, maar ik voel me niet 100 procent”, zegt Froome, die al enkele jaren tobt met zijn fysieke gesteldheid en vorm. Drie jaar geleden liep hij zware blessures op bij een valpartij.

Volledig scherm Chris Froome © BELGA

Dylan Groenewegen

Dylan Groenewegen slaat de twee bergetappes waarmee de Dauphiné eindigt ook over. De Nederlandse sprinter van de Australische ploeg BikeExchange-Jayco gaat naar huis om bij te komen en zich voor te bereiden op de Tour.

Groenewegen (28) eindigde vrijdag als achtste in de zesde etappe, zijn beste klassering in deze Dauphiné. Kort nadat zes vluchters over de streep waren gekomen, werd hij tweede in de sprint van het peloton. De winnaar van vier Tour-etappes had het heuvelop bijzonder moeilijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.