David Villa clubeigenaar in Queens in New York

Grand Slam of Darts is harde leerschool voor darter Richard Veenstra, die blij is dat hij weer thuis is

19:05 Eigenlijk was hij vooral blij dat hij weer thuis was. Thuis bij zijn jongens. Richard Veenstra (38) stond afgelopen weekend op de Grand Slam of Darts in het Engelse Wolverhampton, maar kon als BDO-darter geen vuist maken tegen de PDC-spelers.