Davies slaat training Bayern München over in aanloop naar duel met Barcelona

Road To Portugal Hoe sensatie­ploeg Atalanta het Champions Lea­gue-sei­zoen dramatisch startte

13:49 Met Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain gaan woensdagavond (21.00 uur) de kwartfinales in de Champions League van start. Deze worden allemaal over één wedstrijd afgewerkt in Portugal. Dagelijks bekijken we de weg die de kwartfinalisten hebben afgelegd op weg naar de eindfase in Portugal. Vandaag: de dramatische start van Atalanta en het onverslaanbare Paris Saint-Germain.