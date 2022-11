De bijzondere band tussen Miho Takagi en Johan de Wit: ‘Ze is inmiddels gek op mijn twee kinderen’

Ajax verlengt contract beloften­coach John Heitinga: ‘Dit maakt mij trots, ik ben blij met het vertrouwen’

John Heitinga is ook de komende 3,5 jaar trainer van Jong Ajax. Het contract van de oud-international is met twee jaar verlengd tot de zomer van 2025. Heitinga is sinds het seizoen 2021/2022 hoofdtrainer van het beloftenelftal.

16 november