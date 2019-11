De bizarre uitreeks van Ajax: Ten Hag in voetsporen Van Gaal en Guardiola

Ajax trekt met de borst vooruit de grens over. De Amsterdammers, die woensdag in de Champions League met 0-2 wonnen in Lille, zijn nu al veertien Europese uitwedstrijden ongeslagen.

Nog één te gaan

Ajax is nog één duel verwijderd van het clubrecord. Tussen 18 september 1994 (1-2 bij AEK Athene) en 19 maart 1997 (2-3 bij Atlético Madrid) bleven de Amsterammers onder Louis van Gaal vijftien Europese uitwedstrijden ongeslagen (10x winst, 5x gelijk, doelsaldo: 23-6).

De huidige reeks begon op 1 augustus 2018 toen Ajax coach met 1-3 won bij het Oostenrijkse Sturm Graz. De ploeg van trainer Erik ten Hag is inmiddels veertien duels zonder nederlaag (7x winst, 7 x gelijk, doelsaldo: 27-13). De laatste Europese uitnederlaag dateert van 24 augustus 2017 toen in Noorwegen met 3-2 werd verloren van Rosenborg.

Negen op rij voor Ten Hag

Erik ten Hag schaart zich met de zege in Lille in lijstje van roemruchte trainers. is de derde trainer ooit die ongeslagen is in zijn eerste acht uitduels in de Champions League. Alleen Louis van Gaal en Pep Guardiola gingen hem voor.

Aanvalsmachine

Onder Ten Hag is Ajax ook buiten de deur een heuse aanvalsmachine. Sinds vorig seizoen maakte de ploeg 20 uitgoals in de Champions League. Alleen Bayern Müncen (23 keer) scoorde vaker in uitwedstrijden.

Ajax scoorde voor de 12de keer op rij in een uitwedstrijd in de Champions League, een clubrecord. De laatste keer dat de Amsterdammers niet scoorden in een uitduel op dit niveau was op 11 december 2013: Bij AC Milan werd het toen 0-0.