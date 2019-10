De Boer mist finale competitie VS met Atlanta

De titelverdediger kende nog wel een droomstart en kwam binnen vijf minuten op voorsprong toen Julian Gressel de score opende voor Atlanta. Amper tien minuten later kwam de Canadese ploeg op gelijke hoogte door een treffer van Nicolas Benezet.

Twaalf minuten voor tijd besliste Nick DeLeon de wedstrijd met een fraai schot in de bovenhoek. Toronto treft in de finale de Seattle Sounders dat een dag eerder de finale bereikte door een 3-1 zege op Los Angeles FC in de finale van de Western Conference.