De Buyst wint vierde etappe in Denemarken

Herlings keert terug na blessure en wint meteen in Zweden

18:32 Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn rentree bij de MXGP in Zweden opgesierd met een zege in de kwalificatierace. De 24-jarige wereldkampioen van vorig seizoen was afwezig sinds half juni nadat hij bij de GP van Letland een enkelblessure en een scheurtje in zijn scheenbeen had opgelopen.