De comebacks en de debutanten in de Nederlandse schaatsequipe

VOORBESCHOUWING Twijfels over spits bij GA Eagles, dat met pasta óf pannenkoek op weg gaat naar Telstar

12:58 Bij Telstar valt de mond zondag niet open van verbazing als Go Ahead Eagles het Rabobank IJmond Stadion binnenstapt. Veel geheimen kent de Deventer ploeg immers niet in de aanloop naar het lastige uitduel in Velsen-Zuid. Tien posities staan wel vast, alleen wie wordt de spits?