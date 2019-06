De coole move van Michel op de skeelerbaan, Kristy gaat lekker shoppen

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Rondje Texel, altijd leuk. En zeker op de foilboard, moet surfer Kiran Badloe gedacht hebben. De Lelystedeling heeft er in elk geval heel veel plezier in!

Handbalkeepster Kristy Zimmermann is even uitgeweken naar Limburg om te shoppen. De Apeldoornse handbalster die uitkomt in de Duitse Bundesliga is wezen shoppen bij Roermond Outlet. Altijd goed.

Is het een vaas? Een bierglas? Nee, het is de beker voor de eerste plaats van het tennistoernooi in Tsjechië, waar rolstoeltennisser Tom Egberink twee titels wist te pakken! Lekker hoor! En nu naar Barcelona.

Strike a pose!, zou Madonna zeggen. Maar wat Michel Mulder op de skeelerbaan laat zien is de ultieme wijze waarop skeeleraars finishen om net even eerder met de rollers over de finish te gaan. Het levert mooie beelden op!