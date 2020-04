De cross komt in de knel door nieuwe wieleragenda

Als in de winter het weer te slecht is en de plassen te diep, dan is er altijd nog de cross. Maar de nieuwe wielerkalender van de UCI brengt het veldrijden in de verdrukking.

Door Daan Hakkenberg



Mathieu van der Poel en Wout van Aert samen aan de start bij de veldrit in Gieten? Aangezien de twee tenoren van de cross de laatste jaren ook furore maken op de weg en later instromen in het veldritseizoen, maakte Ivo Berghuis, voorzitter van het organisatiecomité van de Superprestige Gieten, zich al weinig illusies. Afgelopen jaar ontbraken ze voor het eerst op de startlijst, in de drie voorgaande seizoenen stonden ze steevast op het podium als nummer één (Van der Poel) en nummer twee (Van Aert).

Met de nieuwe wielerkalender in aantocht is de komst van Van der Poel en Van Aert helemaal onmogelijk. Want op 11 oktober - de geplande datum voor de Superprestige Gieten - wordt misschien ook wel de Ronde van Vlaanderen gereden. ,,En dat is wel een heel grote concurrent. Ook voor de zendtijd op televisie,’’ zegt Berghuis.

Van der Poel en Van Aert hebben al aangegeven dat zij zich in dit aangepaste seizoen zullen toeleggen op de klassiekers als die in het najaar wél verreden worden. Het veldrijden is daaraan ondergeschikt. Maar de kans dat de cross in Gieten en de Ronde van Vlaanderen daadwerkelijk op dezelfde dag vallen, acht Berghuis sowieso klein. ,,Mijn verwachting is dat het hele crossseizoen opgeschoven zal worden.’’

Volledig scherm Matthieu van der Poel. © Pim Ras Fotografie

Niet zo’n onredelijke gedachte, aangezien de start van het veldritseizoen voor 12 september is voorzien met de Rapencross in Lokeren. Als het aan de UCI ligt wordt op datzelfde moment de Tour de France verreden. De eerste wereldbekerwedstrijd in het veldrijden staat gepland voor 4 oktober in het Amerikaanse Waterloo en dan is het door de UCI voorgestelde wegseizoen in dit coronatijdperk nog maar net begonnen.

Berghuis vindt het niet vreemd dat eerst het wegprogramma wordt opgetuigd en dat daarna pas het veldrijden in beeld komt. ,,De UCI is eerst bezig met de grote ronden en de klassiekers, maar het is heel lastig inschatten hoe de rest van het seizoen eruit gaat zien met die dagkoersen van corona.’’

Quote De inkomsten in het veldrijden komen bijna volledig van toeschou­wers, VIP-ten­ten en sponsoren. Dat zal niet hetzelfde blijven. Gerben de Knegt, bondscoach veldrijden

Daar komt bij dat het in tijden van corona lang niet zeker is dat een veldrit überhaupt door kan gaan. De afgelopen jaren kwamen - afhankelijk van het weer - tussen de 3000 en 5000 mensen naar Gieten. ,,Als je een cross organiseert, moet je maatregelen treffen en rekening houden met anderhalve meter afstand,’’ zegt Berghuis. ,,Dat is geen keuze, want ik verwacht niet dat het virus tegen die tijd weg is. Al kan ik me een wedstrijd zonder publiek heel lastig voorstellen. Maar de feesttent, daar zul je iets aan moeten doen. De begroting sluitend maken wordt lastiger met minder publiek en sponsoren die ook in zwaar weer komen. In België zijn crossen met VIP-tenten voor 1000 man die 175 euro per persoon betalen. Dan gaat het al helemaal om andere bedragen en dan valt het bij ons relatief mee.’’

Volle VIP-tenten

Wat Gieten te wachten staat, is exemplarisch voor de complete crosskalender voorspelt Gerben de Knegt, bondscoach veldrijden en mountainbike. ,,Het crossseizoen zal onder druk komen te staan. Zolang er geen vaccin is, is het de vraag of je een grote, internationale wedstrijd kunt organiseren met publiek zonder risico’s op besmetting of verspreiding. De vraag is: kun je nog wel met 10.000 man publiek in een veld kan staan? Of opeengepakt in een feesttent? De inkomsten in het veldrijden komen bijna volledig van toeschouwers, VIP-tenten en sponsoren. Dat zal niet hetzelfde blijven.’’