De dag dat David Seaman verslagen in de netten achterbleef

Het is het lot van veel keepers om als lijdend voorwerp de geschiedenisboeken in te gaan. Daar kan David Seaman over meepraten. De Engelse doelman blonk uit op het EK 1996 en hield ooit Arsenal met een spectaculaire save op de been in een FA Cup-duel met Sheffield United, maar die beelden worden zelden herhaald. Voor veel voetballiefhebbers is David Seaman de keeper die beteuterd in zijn eigen doel bleef liggen nadat hij in de laatste minuut van de Europacup II-finale van gigantische afstand werd geklopt.

De finale tussen Arsenal en Real Zaragoza op 10 mei 1995 in het Parc des Princes was niet bijster hoogstaand geweest. Na 120 minuten voetbal stond het nog altijd 1-1, dus men maakte zich op voor de penaltyreeks. Mohamed Alí Amar, luisterend naar de naam Nayim, had daar echter andere gedachten over. Zijn vuurpijl van 40 meter afstand viel keurig in de brievenbus tussen de lat en de handschoen van Arsenal-keeper David Seaman. De goal is het absolute hoogtepunt uit de historie van Real Zaragoza.