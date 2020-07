De dag dat de kamikazesprinter uit Tasjkent op het asfalt achterbleef

Aan de oever van het Gardameer woont een duivenmelker. Zijn haren zijn zwarter dan je op natuurlijke wijze bij een man van zijn leeftijd zou verwachten, maar zijn gezicht herken je uit duizenden. Zelden geeft Djamolidin Abdoesjaparov nog interviews. En de spaarzame keren dat er een verslaggever in Noord-Italië op bezoek komt, vraagt ‘Abdoe’ gretig om duiven voor zijn collectie. Praten over wielrennen doet hij gelukkig net zo graag.

Abdoesjaparov was een kamikazesprinter pur sang. Knechten had de Oezbeek niet nodig, hij sleurde en beukte zich een weg naar de voorkant van het peloton waar het hoofd naar beneden ging en de korte beentjes de rest van het werk deden. Bijna altijd brachten die benen hem over de finishlijn, een enkele keer sprintte hij regelrecht de hekken in. Zoals op 28 juli 1991, toen Abdoe in de laatste Tour-etappe als een blindganger tegen een opblaasbare colafles fietste.