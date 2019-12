De dag dat Mike Teunissen de wielerwereld én zichzelf verbaasde

Door Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld



Zeg eens eerlijk. Stiekem had je al maanden voor de Tour een stemmetje in je hoofd dat tegen je fluisterde dat het kon. Dat je geel kon pakken. Toch?

,,Nee, nee. Echt niet.”



Tuurlijk wel. Die ene gedachte, in een onbewaakt ogenblik. ‘Wat als ik...?’

,,Nou, één of twee weken voor de Tour kwam jullie podcast ter sprake tijdens een training. Thijs was daarin vrij stellig dat ik de gele trui kon pakken. Ik vond het wel een grappig verhaal. Tot die tijd had ik daar niet aan gedacht.”



Dat geloof ik niet.

,,Toch is het zo.”