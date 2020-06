De dood van Marc-Vivien Foé en de wedstrijd die gewoon doorging

In het voorjaar van 1998 lachte het leven Marc-Vivien Foé toe. De oersterke middenvelder had zojuist historie geschreven door met RC Lens landskampioen te worden, de enige titel uit de geschiedenis van de Franse club. Het WK stond voor de deur en Foé was met zijn land Kameroen in voorbereiding op het toernooi. Als kers op de taart stond hij in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, dé club waarvoor je in die dagen wilde spelen. De zon scheen, voor Foé kon het allemaal even niet op.

Het noodlot sloeg toe, want tijdens het trainingskamp met Kameroen brak Foé zijn been. Het WK kon hij gedag zeggen en de megatransfer naar Manchester United ketste af. Een lange revalidatie volgde en Foé stippelde een nieuwe route voor zijn carrière uit. De krachtpatser belandde uiteindelijk alsnog in de Premier League, waar hij in 2002 bij Uniteds aartsrivaal Manchester City ging spelen. Destijds nog niet het miljardenbolwerk van vandaag de dag, maar wel een club in opkomst.

Een jaar later was Marc-Vivien Foé dood. Tijdens een Confederations Cup-wedstrijd met Kameroen hield zijn hart ermee op, miljoenen huiskamers zagen hoe hij bij de middenstip in elkaar zakte. Het luguberste is misschien nog wel wat er daarna gebeurde. Foé werd op een brancard naar de kant gedragen alsof hij een alledaagse spierscheuring had, de wedstrijd ging verder en de spelers van Kameroen vierden dolblij hun overwinning op Colombia. Kennelijk waren ze niet van de ernst op de hoogte.

Volledig scherm De Kameroeners vieren hun overwinning op Colombia. © AFP