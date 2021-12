‘De eerste ooit’ met Richard Krajicek: ‘Verstappens mentale kracht is echt van het niveau Nadal of Djokovic’

Mens en sport Geen steun, maar het heilige én olympische vuur brandt nog volop bij Corinne Nugter uit Emmeloord

De mededeling kwam niet als een verrassing, maar ze had het liever anders gezien. Corinne Nugter, discuswerpster uit Emmeloord, mag niet meer trainen binnen het topsportprogramma van de atletiekunie op topsportcentrum Papendal. De resultaten van de afgelopen twee seizoenen waren te mager en dan is topsport keihard. De zevenvoudig Nederlands kampioene gaat op eigen kracht verder: ,,Het vuur is nog niet weg, hoor.”

10 december