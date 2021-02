De Elfstedentocht staat in deze tijden voor veerkracht, moed en hoop

Uitblinker tegen Strasbourg Memphis Depay leidt Lyon naar koppositie met twee treffers

6 februari Memphis Depay heeft Olympique Lyon zaterdagavond (voor even) aan de koppositie van de Ligue 1 geholpen. De Nederlandse aanvaller was met twee treffers tegen Strasbourg de absolute smaakmaker bij zijn ploeg. In eigen huis won Lyon uiteindelijk eenvoudig met 3-0.