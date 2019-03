De ene keer ‘Nathieu de Poel’ dan weer ‘Anna van de Vleuten’

‘Lucky loser’ Roeblev lonkt voor Haase

9:07 Als Robin Haase er in Indian Wells weer in slaagt te winnen van Denis Istomin, dan treft de Hagenaar in de tweede ronde van het masterstoernooi een ‘lucky loser’. Het Russische talent Andrei Roeblev kreeg te horen dat hij ondanks zijn uitschakeling in de kwalificaties toch mag meedoen aan het hoofdtoernooi. De 21-jarige Roeblev vervangt de geblesseerde Pablo Carreño Busta.