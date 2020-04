De Fortuna-spits die de titeldroom van PSV aan diggelen schoot

De tentakels van Piet de Visser zitten diep in de vaderlandse voetbalhistorie verankerd. Buitenlandse talenten als Jefferson Farfán, Leonardo, Alex en Mateja Kezman togen op advies van de breedsprakige meesterscout naar de rivierdelta aan de Noordzee. Ook Mark Farrington kwam dankzij De Visser naar Nederland, in de tijd dat de meesterscout nog geen scout was, maar gewoon trainer van Willem II. De Visser zocht een spits, en de bij Cardiff City weggestuurde Farrington voldeed aan het profiel.

Het bleek een voltreffer, de Brit paste prima in Brabant. Met Farrington in de spits stootte de Tilburgse eerste divisionist in één ruk door naar de subtop van de eredivisie. Oorlog maken in de zestien, dat was Farringtons specialiteit. Elleboogje hier, duwtje daar, soms even schoppen of spugen naar de tegenstander, en dat alles omlijst met een bloemlezing aan Engelse krachttermen. Scheenbeschermers droeg hij niet.