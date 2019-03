De galavoorstelling pijn lijden van Annemiek van Vleuten

Of we zelf even koffie wilden zetten. De kopjes stonden in de vaatwasser, de lepeltjes lagen in de la. Zelf zat ze op een stoel; opstaan was onmogelijk. Haar linkerbeen lag voor haar uit als een stuk hout. Het was van boven tot onder ingepakt in een brace. Ter hoogte van haar knie zat een bobbel zo groot als een meloen.



Het was een week nadat Annemiek van Vleuten haar knie had gebroken op een vluchtheuvel tijdens het WK in Innsbruck. Een week nadat ze er nog doodleuk aan de finish mee was gekomen, als zevende. Een week nadat ze in elkaar zakte toen ze van haar fiets stapte – simpelweg omdat de knie haar gewicht niet kon dragen.



Ze vertelde over de röntgenfoto waarop ze in één oogopslag had kunnen zien dat haar knie er van binnen uit zag als een bord spaghetti. Maar dan wel eentje die van elf hoog naar beneden was gekieperd. Ze twijfelde. Misschien zou ze de knie nooit meer helemaal kunnen buigen. Misschien zou ze nooit meer op niveau kunnen fietsen. Voor haar uit strekten zich eindeloze maanden waarin haar krukken en haar fysio haar beste vrienden zouden zijn. De artsen hadden haar al gewaarschuwd: het zou pijn gaan doen.