De Gendt wint slotrit vanuit vroege vlucht, Adam Yates verdedigt leiderstrui met succes

In de slotrit in en rond Barcelona, met onderweg meerdere keren de Montjuïc als hindernis, kreeg een kopgroep, met onder andere Koen Bouwman, Mohoric, De Gendt, Rigoberto Urán en David de la Cruz, de ruimte van het peloton. In de slotfase reden Mohoric en De Gendt weg bij Bouwman en co. Op de laatste beklimming van de Montjuïc wist de Belg zijn Sloveense medevluchter met een uiterste krachtsinspanning achter zich te laten. Voor de 34-jarige De Gendt is het zijn vijfde ritzege uit zijn carrière in de Ronde van Catalonië.

Adam Yates verdedigde zijn leiderstrui eenvoudig in de slotrit van de WorldTour-wedstrijd. Met een dominante ploeg, die met Porte en Thomas ook nog eens als tweede en derde eindigt in het algemeen klassement, konden de andere klassementsrenners weinig uitrichten. Alejandro Valverde, vierde in de stand, probeerde het nog met een aanval op de Montjuïc, maar zonder succes. De groep met favorieten finishte op 1'46 van dagwinnaar De Gendt. In die groep ook Kelderman, die zijn vijfde plek in het klassement behield. Sepp Kuss (Jumbo-Visma), voorafgaand aan de slotrit nog negende in het klassement, ontbrak en verloor zijn plek in de top-tien.