De geruchten rond het krankzinnige record van Florence Griffith-Joyner

Voormalig atlete Florence Griffith-Joyner overleed in 1998 op 38-jarige leeftijd. Het was een dood die extra voeding gaf aan de twijfels en geruchten die als een zwerm bijen rond haar loopbaan zoemden. Zie je nou wel, dopinggebruik, luidde de consensus. Als officiële doodsoorzaak werd opgegeven dat de Amerikaanse was gestikt tijdens een hevige epileptische aanval. Dat ontkrachtte de geruchten op generlei wijze.

Maar er waren meer verdachte omstandigheden bij die pijlsnelle 10,49 van de Amerikaanse. Het waaide die dag in Indianapolis, een broeierige wind joeg als een föhn door het atletiekstadion. Andere records werden ongeldig verklaard omdat er meewinden van 5 meter per seconde werden genoteerd, ruim boven de maximaal toegestane 2 meter per seconde. Tijdens de recordrace van Griffith-Joyner gaf de windvaan 0 meter per seconde aan. Onmogelijk, verklaarden mensen die erbij aanwezig waren. Toch is er achteraf niets meer aan te doen. Het record staat in de boeken en dat blijft nog wel even het geval.