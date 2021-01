De gewichten van Emma en even gek doen met Kirsten

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media. Zeker in deze onzekere tijden van de coronacrisis.

Anna van der Breggen is nog steeds het stralend middelpunt van de wielerploeg met de nieuwe naam SDWorx. De wereldkampioene uit Zwolle is bezig met haar laatste jaar als renner, daarna wordt ze ploegleider. Dan staat ze boven de ploeg.

Aks je bij een trainingsronde een bekende wielermaat tegenkomt, moet je wel even een gekke foto maken natuurlijk. Aldus Kirsten Wild.

Dat fietsen ook romantisch kan zijn bewijst baanwielrenster Kyra Lamberink uit Bergentheim. Ze trakteerde haar vriend op zijn verjaardag op een .... mountainbiketocht! Het leverde in elk geval mooie plaatjes op.

In Nederland zijn we al enthousiast als er paar vlokjes sneeuw door de lucht dwarrelen, in Oostenrijk willen ze meer. Daarom is de Apeldoorn geboren en getogen Femke Kramer zo blij met de verse sneeuw. Dan kan ze weer met haar sport en passie aan de slag, de biatlon.

Ja ja, steek ons de ogen maar uit. Waar we in Nederland twijfelen of een thermobroek aan moeten trekken onder onze spijkerbroek heeft de Apeldoornse sprintster Marije van Hunenstijn een lach op haar gezicht in de Zuid-Afrikaanse zon. Het is haar gegund overigens.

Altijd al willen weten hoe een maandag van meerkampster Emma Oosterwegel uit Deventer er uit ziet? (Wij wel). Nou zo dus, iets met gewichten en zo.

Oud-schaatser Erben Wennemars is veel van zijn tijd toch nog op schaatsbanen door zijn werk als commentator en door zoon Joep die een schaatsbelofte is. Maar zijn andere zoon heeft hele andere kwaliteiten. Kijk maar!

Nederlands kampioene hinkstapspringen Daniëlle Spek traint lekker buiten in het spaarzame zonnetje in deze koude tijden. Mooi tegenlicht, al zien we de Apeldoornse atlete graag.

Da's inderdaad weer even wat anders dan een voetbaltenue, Danique Kerkdijk! Ziet er comfortabel uit.

