De gifbeker moet eerst echt helemaal leeg bij PEC Zwolle

De vergelijking met het uitduel, vorig seizoen bij FC Twente is zaterdagavond snel gemaakt. Ook toen werd met 5-1 verloren en ook toen was de uitslag geflatteerd. ,,Ja”, mokt aanvoerder Bram van Polen, ,,als je alleen de uitslag op Teletekst zou zijn, denk je dat we finaal zijn weggespeeld. Maar dat was zeker niet het geval. Net als destijds in Enschede kwamen we een groot deel van de wedstrijd gewoon goed mee.”