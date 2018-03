De Goede trots op eigen plaatje, birthday boy Blind

Sjarapova zet Nederlandse coach Groeneveld op straat

9:03 Maria Sjarapova heeft een einde gemaakt aan haar samenwerking met de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Dat maakte de Russische tennisster bekend een dag nadat ze al in de eerste ronde was uitgeschakeld op het toernooi van Indian Wells. Groeneveld was vier jaar de coach van Sjarapova.