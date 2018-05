De Graafschap: Belangrijke Van Mieghem weg, hopen op Nijland

Verstappen tweede achter Ricciardo in eerste training Monaco

12:43 Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco de tweede tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull moest op het smalle stratencircuit alleen zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo voor zich dulden. Ricciardo was de beste in 1.12,126, het snelste rondje van Verstappen ging in 1.12,280.