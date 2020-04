De Graafschap dreigt met rechtszaak tegen KNVB na gemiste promotie

Het seizoen van De Graafschap eindigt mogelijk in de rechtbank. Net als in 2016. De Doetinchemse club onderzoekt de mogelijkheden voor promotie naar de eredivisie, nu die is geschrapt door de KNVB.

Rond kwart over vijf, vrijdagmiddag, meldden de kopstukken van De Graafschap zich één voor één bij de hoofdingang van De Vijverberg. Hoofdtrainer Mike Snoei kwam, met een gezicht op onweer, als eerst naar buiten. In zijn kielzog volgden technisch manager Peter Hofstede en algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

Quote Ongeloof­lijk dat wij niet promoveren. Ik had hier geen seconde rekening meegehou­den Mike Snoei, trainer De Graafschap Vol vuur en ongeloof beklommen ze de barricaden. Zonder zich in te houden, fileerden zij het besluit dat de KNVB een half uur eerder kenbaar had gemaakt. ,,De bond maakt zich volstrekt belachelijk. Ongelooflijk dat wij niet promoveren. Ik had hier geen seconde rekening meegehouden”, zei een laaiende Snoei.

Stemmingsronde

Volledig scherm Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap. © theo kock persfotografie Op even surrealistische als historische wijze was een streep door de promotiedroom van De Graafschap gezet. In een chaotische videovergadering met alle clubs besloot het bestuur betaald voetbal, met Eric Gudde en Jean Paul Decossaux aan het hoofd, dat er dit seizoen geen promoties en degradaties plaatsvinden. Nota bene na een stemmingsronde, waarbij een meerderheid van de clubs - 13 tegen 9, 9 clubs onthielden zich van stemming - uitsprak vóór een scenario met promotie en degradatie.

De Graafschap mocht zich daarmee, samen met koploper SC Cambuur, tot de grote verliezers van D-day rekenen. ADO en RKC ontsprongen de dans om degradatie. Het mislopen van promotie kost de Doetinchemse club miljoenen euro’s, duidde Ostendorp de impact van het besluit.

,,En dat terwijl het al zo moeilijk is een voetbalclub door deze coronatijd te loodsen. Met al ons kantoorpersoneel. De spelers, de leden van de technische en medische staf. Deze klap komt keihard aan.”

Toneelstuk

Vooral de manier waarop de besluitvorming tot stand kwam, leidde tot woede en onbegrip. Niet alleen in Doetinchem, maar ook bij andere clubs in voetballand wekte het negeren van de stemmingsronde grote verbazing. Achteraf bleek de stemming één groot toneelstuk. Het was niet meer dan een raadpleging, zoals Gudde zelf zei. De beslissing was donderdag al genomen.

,,Ik snap er helemaal niets van”, zei Snoei. ,,Waarom houd je eerst een stemronde en wordt daar vervolgens niets meegedaan? Ik snapte al niet waarom er überhaupt gestemd moest worden. Neem als bond zelf eens een beslissing. Ik zie dit besluit als een brevet van onvermogen voor Gudde & Co. Dit voelt zó onrechtvaardig.”

FC Twente-soap

Quote In 2016 degradeer­den we op sportieve gronden. Nu worden onze sportieve prestaties juist tenietge­daan Peter Hofstede, technisch manager De Graafschap Bij Hofstede zorgde het besluit vanuit Zeist voor een déjà vu. De technisch manager dacht vrijwel direct terug aan 2016, toen De Graafschap uiteindelijk de verliezer was in de grote ‘FC Twente-soap’. De Doetinchemse club probeerde destijds zijn degradatie uit de eredivisie via de rechtbank ongedaan te maken, nadat de ingetrokken licentie van Twente (vanwege financiële malversaties) uiteindelijk toch weer werd teruggedraaid. Tevergeefs, want de rechter wees de vordering van de Superboeren af.

,,Maar dat was wel een andere situatie”, zei Hofstede. ,,In dat jaar degradeerden we op sportieve gronden. Nu worden onze sportieve prestaties juist tenietgedaan. Dit is één grote grap.”

Weer naar de rechtbank?

Op de vraag of De Graafschap opnieuw de gang naar de rechtbank maakt, volgde vrijdag nog geen eensluidend antwoord. Maar de kans is groot dat de Doetinchemse club het besluit gaat aanvechten. De komende dagen worden de kansen op succes zorgvuldig onderzocht.

Quote Ik zal ook in contact treden met Cambuur. Daar zal de teleurstel­ling misschien nog wel groter zijn Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur De Graafschap ,,Ik zal ook in contact treden met Cambuur”, zei Ostendorp. ,,Daar zal de teleurstelling misschien nog wel groter zijn. Hoewel, dat kan bijna niet. Maar minstens net zo groot.”

De directeur betichtte de KNVB van ‘meten met twee maten’. Hij wees daarbij op de verdeling van de Europese tickets, op basis van de huidige ranglijst. ,,Waarom worden die plekken wel op sportieve gronden bepaald, zoals de UEFA ook als richtlijn had meegegeven, en tellen voor promotie en degradatie de resultaten ineens niet meer mee? Dat valt niet met elkaar te rijmen.”

,,In beide gevallen moesten er nog acht of negen wedstrijden gespeeld worden en kon er nog van alles gebeuren. Bovendien zijn de verschillen bovenin de eredivisie nog veel kleiner dan in de promotie- en degradatiestrijd.”