De Graafschap haalt Dekker, Chelsea aast op Tagliafico

Seizoensstart in gevaar Chaos compleet: Degradant krijgt gelijk en mag op hoogste niveau in België spelen

14:12 Waasland-Beveren is door de rechtbank van Dendermonde in het gelijk gesteld en mag komend seizoen op het hoogste niveau in België spelen. Door het verlies van het kort geding hebben de Belgische voetbalbond KBVB en de Pro League, de organisator van de hoogste competities in België, een probleem. Volgende week begint het nieuwe seizoen namelijk al.