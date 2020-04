De Graafschap-icoon Henk ‘Kappertje’ Overgoor (75) overleden aan de gevolgen van corona

Voormalig De Graafschap-speler Henk ‘Kappertje’ Overgoor is donderdag aan de gevolgen van het coronavirus overleden. De Gendringenaar is 75 jaar geworden.

Henk Overgoor is vooral bekend van de heroïsche wedstrijd De Graafschap-Feyenoord (5-7) op zondag 7 oktober 1973. Na twintig minuten leidden de Rotterdammers al met 0-3, maar daarna begonnen de Superboeren aan een waanzinnige comeback en stonden halverwege met 4-3 voor. Overgoor scoorde de 3-3, maar verslikte zich na het doelpunt in zijn kauwgom en viel neer. ,, Ik kreeg geen lucht meer. Guus Hiddink sloeg me op m’n rug en toen viel mijn gebit op de grond", vertelde Overgoor later. Iedereen dacht toen dat ik m’n gebit had ingeslikt, maar dat was dus niet zo.”

Maar Henk Overgoor, ‘Kappertje’ genoemd omdat hij uit een kappersfamilie uit Gendringen stamde, is veel meer dan alleen die wedstrijd. Tussen 1965 en 1980 speelde de verdediger 393 competitie- en bekerduels voor De Graafschap. Alleen John Leeuwerik, Ron Olyslager en Jan Vreman speelden in de 66-jarige historie meer officiële wedstrijden voor De Graafschap. Vier jaar op rij (1973-1977) speelde Overgoor met de Achterhoekers in de eredivisie. Een beenbreuk tegen FC Groningen maakte een einde aan zijn profloopbaan.

Altijd gewerkt

Overgoor bleef altijd semiprof. ,,Ik werkte acht uur per dag bij Trox in het Duitse Anholt. Daarna ging ik snel naar huis en dan had m’n vrouw Ans de sporttas al gepakt, zodat ik kon trainen", vertelde hij twaalf jaar geleden. ,,Nu hoor ik wel eens dat profvoetballers moe zijn. Dat snap ik niet.”

Overgoor was als kind al helemaal idolaat van het voetbalspel. ,,’s Nachts stond ik op om te kijken of het regende. Als een wedstrijd werd afgelast begon ik te huilen. Ik was elf toen ik in de A-junioren van Gendringen speelde en met veertien jaar deed ik al in het eerste elftal mee. In Netterden kon ik een keer het trainingspak aanhouden. ‘Ga jij maar weer zitten, je bent nog veel te jong’, zei de scheidsrechter tegen me.”

Zijn profcarrière begon Overgoor niet bij De Graafschap, maar in Deventer bij Go Ahead Eagles, waar hij twee jaar in het jeugdinternaat verbleef. ,,Ik kwam in Deventer in het internaat, samen met Nico van Zoghel, Henk Warnas en Pleun Strik. Ik was m’n hele leven nog nooit van huis geweest. Ik had het best naar m’n zin, maar toen trainer Evert Teunissen van De Graafschap me in 1965 vroeg, heb ik dat meteen gedaan.”

Na zijn profloopbaan speelde Overgoor nog bij het Duitse SV Vrasselt, om vervolgens jaren in het vijfde elftal van Gendringen te voetballen. Ook werd hij jeugdtrainer bij De Graafschap en in het amateurvoetbal was hij hoofdtrainer bij Zeddam en VVL. Tot op hoge leeftijd speelde hij nog mee met het elftal van Oud De Graafschap.

Volledig scherm Henk Overgoor haalt uit namens Oud De Graafschap. © Theo Kock